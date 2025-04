Der niederländische Chiphersteller verzeichnet erste Stabilisierungsansätze nach dem 52-Wochen-Tief im April, bleibt jedoch mit erheblichen Jahresverlusten konfrontiert.

Die Aktie des Halbleiterherstellers NXP Semiconductors zeigt nach dem jüngsten Kurseinbruch erste Anzeichen einer Stabilisierung. Nachdem der Wert am 8. April ein 52-Wochen-Tief von 140,50 Euro erreicht hatte, konnte die Aktie inzwischen wieder leicht auf 149,00 Euro zulegen. Dies entspricht einem Abstand von 6,05 Prozent zum Tiefstand der vergangenen Woche. Trotz dieser leichten Erholung bleibt die Gesamtbilanz ernüchternd: Im Jahresverlauf 2025 verzeichnet die Aktie ein Minus von über 26 Prozent, während der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 267,00 Euro aus dem Juli 2024 bei alarmierenden 44,19 Prozent liegt.

Analystenstimmen und Quartalszahlen im Fokus

Die Meinungen der Finanzexperten zum niederländischen Halbleiterunternehmen bleiben trotz der jüngsten Kursschwäche überwiegend positiv. Von den 32 Analysten, die die Aktie beobachten, halten die meisten an ihrer Kaufempfehlung fest. Allerdings hat Loop Capital am 11. April das Kursziel von 300 auf 275 US-Dollar gesenkt, während die Einstufung "Buy" beibehalten wurde. Besonders interessant dürfte für Anleger die bevorstehende Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse am 28. April werden, gefolgt von der Präsentation der Zahlen am darauffolgenden Tag. Die jüngsten Gewinnerwartungen wurden von Analysten nach unten korrigiert, was auf eine Verlangsamung des Geschäftsbetriebs hindeutet. NXP wird am 13. Mai auch an der J.P. Morgan Global Technology, Media and Communications Conference teilnehmen, wo möglicherweise weitere strategische Einblicke zu erwarten sind.

