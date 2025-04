Anzeige / Werbung

Wahlkampf in Kanada - Rob Morrison, ein Pol.ltiker der Conservative-Partei setzt dabei auf die KI-Technologie von Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT).

Aber nicht um eingehende Gespräche abzuwickeln sondern um Bürger aktiv anzurufen! Das ist eine neue Facette des Leistungsspekterums der KI-Software AgentNLP, die bislang noch niemand auf dem Zettel hatte. Wir erwarten eine heftige Reaktion und das Einsetzen einer kräftigen Turnaround-Bewegung am Montag nach Wiederaufnahme des Handels!

Präambel

Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) wollte in diesem Jahr 10.000 User fürs eine KI-Telefon-Plattform gewinnen können. Nicht einmal zwei Monate nach dem Start, hat man das Jahresziel mit 13.000 Subscriber schon weit übertroffen (Link). Mit diesen Wachstumszahlen kann man wohl behaupten, dass dieses KI-Unternehmen zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen der Branche gehört! Ein Faktum, das auch dem Börsenpublikum auf Dauer nicht verborgen bleiben wird, verstärkt durch die neue Prognose, die da lautet: 100.000 Anwender!

Wer eine KI-Aktie sucht, deren Software nicht nur einen konzeptionellen Vorteil bietet, der im täglichen Arbeitsalltag nur schwer zu integrieren ist, sondern eine Anwendung, die ab der ersten Minute 96 % der Kosten einspart, die normalerweise anfallen würden, wenn ein Mensch diesen Job erledigte, der sollte sich für Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) interessieren.

Breaking News: Syntheia to Provide Telemarketer Services for Political Campaign in British Columbia

Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT), ein führender Anbieter von dialogorientierten KI-Lösungen für das Management von eingehenden und ausgehenden Telefonanrufen, gibt den Abschluss einer Dienstleistungsvereinbarung mit der Rob Morrison Campaign in British Columbia am 3. April 2025 bekannt, die Telemarketing-Dienstleistungen für die Kampagne vorsieht.

Angesichts der zunehmenden Abhängigkeit politischer Kampagnen von datengesteuerten Strategien ermöglicht die KI-Plattform von Syntheia den Kampagnen, groß angelegte Kampagnen effizient zu steuern und gleichzeitig die Interaktion mit den Wählern zu personalisieren.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Syntheias AssistantNLP die ausgehenden Anrufe für die Kampagne autonom verwalten. Mit rund 20.000 anzuwählenden Nummern wird AssistantNLP Informationen über Wahlabsichten sammeln, Informationen zur Kampagne bereitstellen und Anfragen beantworten.

News-Fazit:

Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) wird sich am Rob Morrison Auftrag keine goldene Nase verdiehnen, das steht fest ABER es wird eine große Signalwirkung, nicht nur für andere wahlkämpfende Politiker haben, sondern auch für andere Branchen, die aktiv auf Kunden zugehen um sie von den Vorteilen ihrer Produkte zu überzeugen!

Allein in den USA werden jährlich fast 5 Milliarden Dollar für Telemarketing ausgegeben (Quelle) - in großen Teilbereichen sicherlich ein Feld, dass auch durch die AgentNLP-KI-Lösung von Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT), beackert werden kann! Das lukrative daran ist, dass der Einsatz von AgentNLP 96% weniger kostet als jemanden einzustellen, der den Job erledigt!

Diese Meldung könnte, aufgrund der Prominez des Vertragspartners, bei Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) für echte Kurskapriolen sorgen! Meinung Redaktion

Unglaubliche Entwicklung!

Dass die AgentNLP-Ki-Software von Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) zu einem "Must-Have" jedes geschäftlichen Telefonanschlusses werden kann, beweisen auch die explodierenden Userzahlen!

Soundhound vs. Syntheia

Geringe Umsätze, der Kurs dümpelt um die 2 USD Marke - die wenigsten hatten Soundhound (Nasdaq: SOUN - Börsenwert 3 Milliarden USD) seinerzeit auf dem Schirm. UND DANN KAMEN DIE KUNDEN! Ein paar Monate später sind aus einem Investment von 5.000 EUR die erbauliche Summe von 75.000 EUR geworden. Das gleiche Szenario können wir uns für Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) vorstellen.

Sounhound (NASDAQ: SOUN)-Chart: KW1 - KW52 2024

Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) hat einen gewaltigen Vorteil gegenüber dem Branchenprimus Soundhound. Die KI-Technologie von Syntheia ist nämlich wenige Minuten nach der Registrierung einsatzbereit und unmittelbar danach schon automatisch auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten!

Syntheia-Software in Action:

Schauen Sie sich diesen komplett AI-abgewickelten Restaurant-Syntheia-Reservierungsvorgang an:

Syntheia Corp.*

WKN: A40PRT . CSE: SYAI

Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) ist ein Technologieunternehmen für künstliche Intelligenz, das proprietäre Algorithmen zur Ermöglichung menschenähnlicher Telefongespräche entwickelt. Unter einigen anderen Pilot-Kunden verwendet ein Autorhersteller die Syntheia-Plattform für seinen telefonischen Kunden-Support

Unser Fokus auf Tonalität, Stimmung und Gesprächsverhalten hebt uns von den anderen ab. Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT)

Telefongespräche mit Kunden sind kostspielig, ineffektiv und aufgrund von Personalproblemen oft höchst ineffizient. Die größten Probleme dabei sind:

Sprachbarrieren, Kosten für Angestellte, Telefonzentralenkosten, eine niedrige Produktivität

Die Konsequenzen:

Enttäuschte Kunden, verlorene Kunden, Serviceabbruch

34% aller potentiellen Kunden, die in der Warteschleife hängen, kommen nie wieder zurück! Da würde doch eine Lösung, die jeden Anruf, egal zu welcher Uhrzeit und 365 Tage im Jahr, sofort annimmt und selbstständig abwickelt, genau wie es Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) anbietet, ein hoher Mehrwert sein, noch dazu, wenn der Setup-Vorgang so simpel ist wie hier gezeigt:

Die möglichen Bereiche, in denen man die AI-Software von Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) einsetzen kann, scheinen unbeschränkt. Derzeit gibt es Lösungen für folgende Bereiche:

Eine einzige Anwendung, die auf die Anforderungen zugeschnitten ist

AssistantNLP ist für kleinere und mittlere Unternehmen wie Restaurants, Hotels, Arztpraxen, Anwaltskanzleien, uvm.

Alle Ausführungen können Gespräche in Englisch abwickeln, Französisch und Spanisch sind in Arbeit und bieten die Möglichkeit einer Schnittstelle zur Einbindung in bestehende Systeme.

Jetzt, nach ausgedehnten Praxistests mit verschiedenen Kunden, möchte Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) das System kommerzialisieren und wir denken, dass man dabei gute Karten haben könnte! Allein die Einfachheit des Setup-Prozesses gepaart mit der kostenfreien Freemium-Variante senken die Eintrittshürden beinahe auf Null. Die Kunden sollten dann schnell den Mehrwert begreifen können, sodass diese ein Upgrade durchführen, entweder auf die Basic-Variante um für 100 Dollar pro Monat, oder auch auf die Pro-Version für 300 Dollar pro Monat.

Durch den Ersatz unserer veralteten Telefonplattform hat es Syntheia unserem Unternehmen Palmieri Furniture ermöglicht, eine nahtlose, unterbrechungsfreie Kundenbindung zu bieten. Dies hat die Markentreue gestärkt und den Umsatz gesteigert. Wir freuen uns, Syntheia weiterhin zu verwenden und würden es jedem Unternehmen empfehlen. Frank Palmieri, Palmieri Furniture - Pilotkunde

Fertigentwickelt, mit weiteren verschiedenen Sprachen, ist das System quasi dann weltweit einsetzbar. Dies sollte den Weg ebnen, dass Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) in relativ kurzer Zeit 5.000 bezahlende Kunden gewinnen kann, was einem Jahresumsatz von 6 Mio.. Dollar erwirtschaften könnte.

Aufgrund dieser Voraussetzungen sind wir der Meinung, dass Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT) in kurzer Zeit zu einem der am schnellsten wachsenden AI-Unternehmen werden könnte, was mit überdurchschnittlichen Kursgewinnen einhergehen sollte!

Mehr über Syntheia Corp.* (WKN: A40PRT): https://www.syntheia.ai/

