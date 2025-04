Biopharma-Wertpapier verliert knapp 4% und setzt Negativtrend fort, während Experten überraschend ein Kurspotenzial von bis zu 500% prognostizieren.

Die Veru-Aktie setzt ihren anhaltenden Abwärtstrend fort und verzeichnete am vergangenen Freitag einen Kursrückgang von 3,85 Prozent auf 0,45 Euro. Mit einer bedenklichen Wochenperformance von knapp -13 Prozent und einem Jahresverlust von fast 73 Prozent befindet sich das Biopharma-Unternehmen in einer schwierigen Position. Besonders alarmierend erscheint die Tatsache, dass der Kurs mittlerweile mehr als 70 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 1,53 Euro liegt, das erst vor knapp einem Jahr am 6. Mai 2024 erreicht wurde. Die technische Position bleibt angespannt, da der aktuelle Kurs mehr als 38 Prozent unter dem 200-Tage-Durchschnitt notiert und mit einem RSI-Wert von 34,3 nahe am überverkauften Bereich liegt.

Experten sehen enormes Aufwärtspotenzial

Trotz der besorgniserregenden Kursentwicklung zeigen sich Analysten erstaunlich optimistisch für die Zukunft des Unternehmens. Laut aktueller Daten empfehlen vier von fünf befragten Experten die Aktie zum Kauf, während ein Analyst eine Halteposition bevorzugt. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 3,25 US-Dollar sehen die Experten ein Aufwärtspotenzial von fast 500 Prozent. Selbst das niedrigste Kursziel von 3,00 US-Dollar liegt weit über dem aktuellen Niveau. Anleger sollten jedoch die angespannte Finanzlage beachten - für 2024 weist Veru einen Fehlbetrag von 37,8 Millionen Euro aus. Mit der für den 7. Mai 2025 angesetzten Veröffentlichung der Quartalszahlen für Q2 2025 wird sich zeigen, ob das Unternehmen seine Pipeline-Produkte für Brust- und Prostatakrebs erfolgreich vorantreiben kann.

