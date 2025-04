Der japanische Technologiekonzern verzeichnet deutliche Kursverluste, doch Finanzexperten prognostizieren erhebliches Erholungspotenzial mit Kurszielen 30 Prozent über aktuellem Niveau.

Die Sony-Aktie verzeichnete am vergangenen Freitag einen deutlichen Rückgang von 2,91 Prozent und schloss bei 20,00 Euro. Dieser jüngste Kursverlust reiht sich in eine längere Negativtendenz ein - innerhalb des letzten Monats sank der Wert um 8,26 Prozent. Besonders alarmierend erscheint die Jahresentwicklung: Mit einem Minus von 74,52 Prozent im 12-Monats-Vergleich liegt die Aktie aktuell 77,40 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 88,50 Euro, das erst im Juli 2024 erreicht wurde. Dennoch zeigen sich die Finanzexperten für den japanischen Technologiekonzern überraschend optimistisch. Von 24 Analysten empfehlen beeindruckende 84 Prozent einen Kauf der Aktie, während nur 12 Prozent zum Halten raten und kein einziger Experte zum Verkauf rät.

Analysten setzen auf deutliches Erholungspotenzial

Das durchschnittliche Kursziel der Fachleute liegt mit umgerechnet etwa 4.260 Yen rund 30 Prozent über dem aktuellen Kurs. Diese positive Einschätzung basiert auf mehreren fundamentalen Stärken des Unternehmens. In den vergangenen Monaten wurden die Umsatzerwartungen wiederholt nach oben korrigiert, und der Technologiekonzern übertraf in der Vergangenheit regelmäßig die Gewinnerwartungen. Bemerkenswert ist die Einheitlichkeit der Analystenmeinungen: Die Kursziele liegen vergleichsweise eng beieinander, was auf eine klare Markteinschätzung hindeutet. Als Schwachpunkte werden allerdings die begrenzten Wachstumsaussichten und die geringe Dividendenrendite angeführt, die das Unternehmen für einkommensorientierte Anleger weniger attraktiv macht.

