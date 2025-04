Der weltgrößte Gartenwerkzeughersteller verzeichnet positiven Trend trotz Jahresverlusten. Experten prognostizieren enormes Wachstumspotenzial bei günstiger Bewertung.

Der weltgrößte Hersteller von Gartengeräten, Husqvarna, verzeichnete am vergangenen Freitag einen bemerkenswerten Kursanstieg von 3,09 Prozent. Diese positive Entwicklung setzt sich in einem leichten Aufwärtstrend fort, mit einem Plus von 2,40 Prozent über die letzten sieben Handelstage. Besonders beachtenswert ist, dass die Aktie sich damit vom erst kürzlich erreichten 52-Wochen-Tief bei 3,82 Euro vom 8. April 2025 um 7,41 Prozent erholen konnte. Dies könnte ein erstes Signal für eine Bodenbildung sein, nachdem die Aktie seit Jahresbeginn massive Verluste von 18,87 Prozent hinnehmen musste und im 12-Monats-Vergleich sogar 44,36 Prozent an Wert eingebüßt hat.

Analysten bleiben trotz Kursrutsch optimistisch

Trotz der anhaltenden Schwäche geben sich Marktexperten für die Zukunft von Husqvarna überraschend positiv. Der aktuelle Analystenkonsens lautet "Outperform", wobei drei von fünf Analysten (60 Prozent) bullish eingestellt sind. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei umgerechnet 6,35 Euro, was einem erheblichen Aufwärtspotenzial von 55,1 Prozent entspricht. Fundamentaldaten unterstützen diese optimistische Einschätzung: Das KGV für 2025 wird mit 10,45 angegeben und gilt als attraktiv, während das Unternehmen mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nur 0,74 für das laufende Jahr als unterbewertet erscheint. Allerdings haben Analysten ihre Umsatzerwartungen in den vergangenen Monaten mehrfach nach unten korrigiert, was auf operative Herausforderungen hindeutet.

