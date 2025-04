DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Aktien im Fokus: SAP macht Schlagzeilen, Commerzbank lässt Muskeln spielen, spannende News von BrandPilot AI

Aktien im Fokus: SAP macht Schlagzeilen, Commerzbank lässt Muskeln spielen, spannende News von BrandPilot AI

Frankfurt (13.04.2025)

Während der deutsche Softwareriese SAP zwischenzeitlich zur wertvollsten Aktiengesellschaft Europas aufgestiegen ist, läuft bei der Commerzbank die Restrukturierung auf Hochtouren. Analysten bescheinigen beiden Aktien Kurspotenzial. Ehrgeizige Pläne verfolgt BrandPilot, ein Startup aus Kanada. Mit einer neuen Anwendung setzt der Anbieter von KI-basierter Werbetechnologie seinen Expansionskurs fort.

SAP zwischenzeitlich Europas wertvollstes Unternehmen

Die Aktie von SAP (ISIN: DE0007164600) zeigte sich in den vergangenen Wochen sehr volatil. Gleichwohl stieg der deutsche Anbieter von Unternehmenssoftware zwischenzeitlich mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 310 Milliarden Euro zum wertvollsten Unternehmen Europas auf. Laut einer Analyse des Finanzdatenanbieters TipRanks hat die Aktie noch Potenzial. Demnach liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten derzeit bei rund 294 Euro und damit rund 31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau (Stand: 07. April 2025). Positive Kommentare beziehen sich auf die erfolgreiche Umsetzung der Cloud-Strategie und das wachsende Interesse der SAP-Kunden an künstlicher Intelligenz.

Commerzbank hat noch Potenzial

Die DZ Bank hat in einer Analyse den fairen Wert der Commerzbank-Aktie (ISIN: ISINDE000CBK1001) von zuvor 23 Euro auf nun 26 Euro angehoben. Die Einstufung lautet weiterhin 'Kaufen'. Analyst Philipp Häßler sieht trotz der bereits starken Kursentwicklung im laufenden Jahr weiteres Aufwärtspotenzial für die Commerzbank-Aktie. Der Titel hat in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres um fast 50 Prozent zugelegt, musste einen Teil der Gewinne infolge der jüngsten Börsenturbulenzen aber wieder abgeben. Ein wesentlicher Faktor für die optimistische Prognose der DZ Bank ist das jüngst beschlossene Investitionsprogramm, von dem das Institut deutlich profitieren könnte. Interessanterweise ist in der aktuellen Bewertung der DZ Bank keine Übernahmeprämie mehr enthalten. Dies könnte darauf hindeuten, dass der Markt die Commerzbank zunehmend als eigenständige und zukunftsfähige Einheit wahrnimmt.

BrandPilot AI treibt Expansion voran

Interessante Neuigkeiten gibt es von BrandPilot AI, einem börsennotierten Startup, das KI-gesteuerte Werbetechnologie entwickelt und anbietet. Das kanadische Unternehmen hat die Einführung eines Tools für Google-Suchkampagnen angekündigt. AdAi Audits, so der Name der Anwendung, ist laut BrandPilot AI ein KI-basiertes Tool, das Unternehmen dabei hilft, unnötige Werbeausgaben für Suchanzeigen zu identifizieren und zu vermeiden. Brandon Mina, CEO von BrandPilot AI, sieht in der Einführung des neuen Tools einen wichtigen strategischen Schritt: "In einem Markt, in dem Unternehmen schätzungsweise 20 bis 30 Prozent ihrer Werbebudgets verschwenden, ermöglicht unsere Lösung Unternehmen, die Kosten pro Klick zu senken und die Performance von digitalen Marketing- und Werbekampagnen signifikant zu verbessern. Erst kürzlich hat das Unternehmen seine Influencer-Marketing-Anwendung "Spectrum IQ" einem umfassenden Update unterzogen. Die Verbesserungen zielen darauf ab, die Identifikation von Influencern und die Analyse von Marken noch effizienter zu gestalten. Zum Hintergrund: Der Markt für Influencer Marketing wächst rasant. So geht eine Studie des Fachportals Influencer Marketing Hub davon aus, dass das Marktvolumen in diesem Jahr um knapp 36 Prozent auf rund 32,6 Milliarden US-Dollar steigen wird. Von diesem Trend will BrandPilot AI profitieren. Das 2020 gegründete Unternehmen mit Sitz in Toronto befindet sich in der Phase der Monetarisierung seiner Entwicklungen. Es bedient Kunden in den USA, Kanada, Australien, Israel und China. BrandPilot AI ist an der Canadian Securities Exchange (CSE) sowie am OTCQB in den USA gelistet und kann unter der ISIN CA1053241073 auch an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an weiteren deutschen Börsen und Plattformen gehandelt werden.

---------

BrandPilot AI Land: Kanada/Toronto ISIN: CA1053241073 https://www.brandpilot.ai/

