News von Trading-Treff.de Nvidia kann oder dürfte nun zur Kursrakete werden, so die jüngste Einschätzung am Markt: Es gibt eine gute Nachricht. Donald Trump hat Smartphones und PCs beim Import von den Zöllen ausgenommen. Die Nachricht hilft natürlich in erster Linie Apple. In zweiter Linie allerdings profitieren auch und gerade Nvidia und Co. Zum einen wird dies die Stimmung spürbar aufhellen. Zum anderen wird wahrscheinlich auch Nvidia (und Co.) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...