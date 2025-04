München (ots) -13. April 2025. Echte Outdoor-Experten für die prominenteste Verfolgungsjagd Deutschlands: Extremsportler Joey Kelly, Survival-Experte Otto Bulletproof und Twitch-Star Max Schradin sind die Hunter im neuen Joyn-Original "Most Wanted - Wer entkommt?". Der Superstreamer Joyn zeigt die Adventure-Reality ab 14. Mai 2025 immer mittwochs.In "Most Wanted", das in den Niederlanden bereits ein Riesenhit ist, brechen 15 Prominente quasi aus einem Gefängnis aus. Ihr Ziel ist es, fünf Tage auf freiem Fuß zu bleiben. Joey Kelly, Otto Bulletproof und Max Schradin als Hunter wollen genau das verhindern und kombinieren in ihrer mobilen Einsatzzentrale, dem Hunter-Van, Informationen und Hinweise, um ein Target nach dem anderen zu schnappen.Gedreht wird "Most Wanted" vom 30. April bis 4. Mai in Deutschland. Während der Drehzeit kann potenziell jeder zum Komplizen und Zeugen werden. Entweder, indem er die flüchtigen Targets mit Geld, einer Mitfahrgelegenheit oder einem Schlafplatz unterstützt, oder indem er in der Joyn-App, Telefon oder über die sozialen Netzwerke den entscheidenden Hinweis an die Hunter gibt. Cheerio Entertainment produziert "Most Wanted - Wer entkommt?". Das Programm wurde entwickelt von Signal.Stream und wird lizenziert von Talpa Studios."Most Wanted - Wer entkommt?" acht Folgen ab Mittwoch, 14. Mai 2025, auf JoynÜber JoynAuf Joyn finden die Nutzer:innen kostenlos ein umfangreiches und anbieterübergreifendes Programm-Angebot. Die Streaming-Plattform der ProSiebenSat.1 Media SE stellt rund 70 Live-TV-Sender und rund 45.000 Format- und Programm-Stunden ohne Abogebühr zum Abruf bereit. Dazu gehören Realitys wie "Forsthaus Rampensau" oder "Promi Big Brother", Serien wie der SAT.1-Erfolg "Die Landarztpraxis", zahlreiche US-Filme, Dokumentationen und Serien in ganzen Staffelnzum Bingen bis hin zu Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1 sowie weiterer Inhalte-Partner wie Paramount und Eurosport. Im Premium-Bereich gibt es exklusive Programm-Vorschauen auf die Highlight-Formate der Sendergruppe sowie zusätzliche Pay-TV-Channels, TV-Channels und VoD-Inhalte in HD-Qualität. Die Joyn GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE und steht unter der Geschäftsführung von Katharina Frömsdorf (CEO), Nicole Agudo Berbel und Benjamin Risom. Weitere Infos unter www.joyn.dePressekontakt:Pressekontakt:Katrin DietzCommunications & PRphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154email: katrin.dietz@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: isabella.toennes@seven.oneJoynEin Unternehmen derProSiebenSat.1 Media SEOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6012173