Großes Wachstumspotenzial: Kaufalarm! Analysten setzen den Kurs für die Aktie bei 6,25 US-Dollar an

Endeavour Silver ist auf einem soliden Kurs seine Wachstumsziele zu erreichen

Liebe Leserinnen und Leser,

Silber ist im sechsten Jahr eines immer größer werdenden Marktdefizits. Für das Jahr 2025 rechnen die Experten mit einem Defizit von zweihundertachtzig bis dreihundert Millionen Unzen Silber. Die Nachfrage steigt unterdessen weiter, vor allem durch die Installation von zehn Gigawatt Solaranlagen pro Woche in China, was gut sechs Millionen Unzen Silber pro Woche bedeutet. Die oberirdischen Silberlager neigen sich gefährlich dem Ende zu und wir benötigen dringend neue Silberminen.

Hier kommt Endeavour Silver ins Spiel.

Endeavour Silver ist ein führendes Unternehmen in der Silberbergbauindustrie, das sich auf die Erschließung von Silberminen in Mexiko spezialisiert hat. Mit einer starken Präsenz auf dem Markt und einem klaren Fokus auf nachhaltige Praktiken hat sich das Unternehmen einen hervorragenden Ruf erarbeitet.

Das Unternehmen erwirtschaftet seine Einnahmen aus den beiden Silber-/Goldminen Bolanitos und Guanacevi in ??Mexiko . Die Produktion dürfte jedoch bald steigen, da der Bau der Terronera-Mine in Jalisco kurz vor dem Abschluss steht.

Zunächst einmal besteht das Ziel des Unternehmens darin, von einem mittelgroßen Produzenten zu einem bedeutenden Silberproduzenten zu werden, was, wie Sie sich vorstellen können, Musik in den Ohren klingt. Derzeit stammen 60 % des Umsatzes aus dem Silber- und 40 % aus dem Goldsektor. Das Terronera-Projekt wird ebenfalls Silber und Gold im gleichen Verhältnis von 60 % Silber und 40 % Gold liefern und soll in etwa 30 Tagen in Betrieb genommen werden. Die Mine sollte also bis Ende April betriebsbereit sein. Für dieses Jahr wird mit einer Produktion von 7 Millionen Unzen gerechnet; die Prognose für Terronera wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben; es wird jedoch auch mit einer Produktion von 7 Millionen Unzen gerechnet, womit sich die Produktion des Unternehmens verdoppeln würde. Bei voller Produktion wird Terronera den Cashflow nach Steuern von Endeavour um 100 bis 150 Millionen Dollar steigern.

Endeavour Silver: Der verborgene Silber-Champion des Jahres 2025!

Rückblick auf das Jahr 2024

Das Jahr 2024 war für Endeavour Silver ein Jahr der Herausforderungen und Erfolge. Die Produktionsziele wurden trotz unvorhergesehener Schwierigkeiten, wie einem Ausfall, erreicht. Das Unternehmen produzierte insgesamt 7,6 Millionen Silberäquivalent-Unzen, was der oberen Grenze der revidierten Prognose entspricht. Diese Leistung ist besonders bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass die Produktionskapazität während des Jahres beeinträchtigt war.

Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens zeigt sich in einem soliden Barguthaben von 106 Millionen US-Dollar am Ende des Jahres. Die Bilanz ist stark, und das Unternehmen hat 120 Millionen US-Dollar an Projektkrediten für den Bau von Terronera aufgenommen. Diese finanziellen Mittel werden entscheidend sein, um die weitere Expansion und die Erschließung neuer Produktionsstätten zu unterstützen.

Endeavour Silver hat ein robustes Produktionsprofil, das sich aus mehreren aktiven Minen zusammensetzt, darunter Guanacevi und Bolañitos. Diese Minen tragen erheblich zur Gesamtproduktion und zum Cashflow des Unternehmens bei. Die Produktionszahlen für 2024 zeigen, dass das Unternehmen auf dem richtigen Weg ist, um seine Ziele in den kommenden Jahren zu erreichen.

Die finanziellen Kennzahlen sind ebenfalls ermutigend. Die All-in-Sustaining-Kosten lagen bei 23,88 USD pro Unze, was leicht über den ursprünglichen Prognosen liegt. Dennoch zeigt die gesunde Cash-Flow-Generierung, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Betriebskosten zu decken und gleichzeitig in Wachstumsprojekte zu investieren.

Trunnion-Panne erfolgreich gemeistert

Wie bei jedem Bergbauunternehmen gab es auch bei Endeavour Silver technische Herausforderungen. Die Trunnion-Panne im August 2024 stellte eine erhebliche Herausforderung dar, die jedoch erfolgreich gemeistert wurde. Das Team von Endeavour Silver reagierte schnell und fand alternative Lösungen, um die Produktion aufrechtzuerhalten. Durch die Umstellung auf Regrind-Mühlen konnte das Unternehmen die Produktionskapazität von 600 Tonnen pro Tag auf 1200 Tonnen pro Tag wiederherstellen.

Diese Flexibilität und Innovationskraft sind entscheidend für den langfristigen Erfolg des Unternehmens. Die Fähigkeit, schnell auf technische Probleme zu reagieren, zeigt die Stärke des Teams und die Robustheit der Betriebsabläufe.

Das Terronera-Projekt: Ein Kronjuwel

Das Terronera-Projekt wird als das Kronjuwel von Endeavour Silver angesehen. Mit einer prognostizierten jährlichen Produktion von 7 Millionen Silberäquivalent-Unzen wird erwartet, dass es die Produktionskapazität des Unternehmens nahezu verdoppelt. Darüber hinaus wird das Projekt die All-in-Sustaining-Kosten erheblich senken, was zu einer verbesserten Rentabilität führt.

Die Grafik unten zeigt das Terronera-Projekt im Bau.

Die Fortschritte beim Bau von Terronera sind vielversprechend. Das Unternehmen hat bereits 302 Millionen US-Dollar in das Projekt investiert und plant, die Produktion im dritten Quartal 2025 zu starten. Diese Inbetriebnahme wird eine transformative Wirkung auf die Geschäftstätigkeit von Endeavour Silver haben und das Unternehmen in eine neue Wachstumsphase führen.

Die strategische Ausrichtung von Endeavour Silver und die Fokussierung auf innovative Lösungen und nachhaltige Praktiken sind der Schlüssel zu ihrem zukünftigen Erfolg. Mit der bevorstehenden Inbetriebnahme von Terronera und der kontinuierlichen Optimierung der bestehenden Minen ist das Unternehmen gut positioniert, um in den kommenden Jahren signifikante Wachstumsraten zu erzielen.

Enorme Kostensenkung durch Terronera

Das Terronera-Projekt wird nicht nur als das Kronjuwel von Endeavour Silver angesehen, sondern es hat auch das Potenzial, die Produktionskosten des Unternehmens erheblich zu senken. Mit einer prognostizierten jährlichen Produktion von 7 Millionen Silberäquivalent-Unzen wird erwartet, dass die All-in-Sustaining-Kosten auf ein Niveau von 12 bis 13 USD pro Unze sinken. Diese Kostenreduzierung wird durch die hohe Erzqualität und die Breite der Erzgänge ermöglicht, die bei Terronera zu finden sind.

Die Fähigkeit, die Produktionskosten zu halbieren, wird Endeavour Silver in die Lage versetzen, wettbewerbsfähiger zu agieren und die Rentabilität zu steigern. Die Goldproduktion wird dabei eine entscheidende Rolle spielen, da der Goldanteil die Kosten für die Silberproduktion effektiv ausgleicht. Dies führt zu einer breiteren Gewinnspanne und einer stärkeren finanziellen Stabilität für das Unternehmen.

Die Reserven im Terronera-Projekt sind vielversprechend

Das Unternehmen hat eine anfängliche Reservelebensdauer von zehn Jahren, erwartet jedoch, dass das Projekt über 15 bis 25 Jahre betrieben werden kann. Dies liegt an der einzigartigen geologischen Struktur der epithermalen Erzgänge, die es ermöglichen, die abgebauten Reserven durch die Umwandlung von Ressourcen in Reserven kontinuierlich zu ersetzen.

Darüber hinaus ist das Gebiet um Terronera reich an ungenutzten Ressourcen. Die Erschließung weiterer Erzgänge, wie dem hochgradigen Goldgang La Luz, ist bereits in der Planung. Mit der Erschließung von 20.000 Hektar in der Umgebung hat Endeavour Silver die Möglichkeit, die Produktionskapazität und die Lebensdauer der Mine signifikant zu erhöhen. Dies wird das Unternehmen in eine starke Position für zukünftige Wachstumschancen bringen.

Die Fortschritte sind ermutigend. Das Unternehmen hat die wichtigsten Komponenten der Anlage bereits installiert und ist auf dem besten Weg, da die ersten Testläufe schon laufen. Die Entwicklung unter Tage wird ebenfalls fortgesetzt, um eine ausreichende Erzversorgung für den Produktionsstart sicherzustellen. Die Vorbereitungen für die Inbetriebnahme sind in vollem Gange, und das Unternehmen ist optimistisch, dass alles im Zeitplan liegt.

Die Akquisition der Minera Kolpa in Peru

Endeavour Silver hat kürzlich die Akquisition des Minera Kolpa-Projekts in Peru bekannt gegeben, was einen bedeutenden Schritt in der Expansion des Unternehmens darstellt. Das Projekt ist ein epithermales Vorkommen, das polymetallische Mineralien wie Zink, Blei und Kupfer enthält und jährlich 5 Millionen Silberäquivalent-Unzen produziert.

Die Minera Kolpa in Peru

Die Akquisition wird durch eine Kombination aus Bargeld und Aktien finanziert, wobei das Unternehmen darauf abzielt, seine Präsenz in Peru, dem drittgrößten Silberproduzenten der Welt, auszubauen. Die strategische Entscheidung, in Peru zu investieren, wird durch die positive Geologie und die Produktionsgeschichte des Projekts gestärkt. Mit dieser Übernahme wird Endeavour Silver in der Lage sein, seine Produktionskapazität erheblich zu steigern und den Cashflow zu verbessern.

Die Übernahme von Minera Kolpa wird durch eine Kombination aus Eigenkapital und einer gezielten Kapitalerhöhung finanziert, die 45 Millionen US-Dollar einbrachte. Diese finanzielle Strategie zeigt das Engagement von Endeavour Silver, seine Wachstumsziele zu erreichen, ohne die Liquidität zu gefährden. Die Investitionen in Expansionsprojekte und die Optimierung bestehender Anlagen sind Teil des langfristigen Plans des Unternehmens, um den Shareholder Value zu maximieren.

Das Jahr 2025 wird für Endeavour Silver ein entscheidendes Jahr sein.

Mit der Inbetriebnahme des Terronera-Projekts wird das Unternehmen in der Lage sein, seine Produktionskapazitäten erheblich zu steigern. Die Prognosen deuten darauf hin, dass Terronera etwa 7 Millionen Silberäquivalent-Unzen pro Jahr produzieren wird, was die Gesamtproduktion auf bis zu 15 Millionen Unzen verdoppeln könnte.

Die Erwartungen sind hoch, da die Produktionskosten durch die hohen Erzqualitäten und breiten Erzgänge erheblich gesenkt werden können. Die All-in-Sustaining-Kosten könnten auf ein Niveau von 12 bis 13 USD pro Unze sinken, was Endeavour Silver in eine wettbewerbsfähige Position bringt.

Die Pitarilla- und Parral-Projekte

Die Projekte Pitarilla und Parral stellen bedeutende Wachstumsmöglichkeiten für Endeavour Silver dar. Pitarilla gilt als eines der größten unerschlossenen Silbervorkommen der Welt mit über 600 Millionen Unzen Silber. Die Entwicklung dieses Projekts könnte in den kommenden Jahren zu erheblichen Produktionssteigerungen führen.

Das Pitarilla - Projekt

Das Parral-Projekt bietet ebenfalls vielversprechende Perspektiven, da es über eine reichhaltige Geschichte von Mineralisierungen verfügt und das Unternehmen plant, die Exploration in diesem Gebiet voranzutreiben. Diese Projekte sind Teil der langfristigen Strategie von Endeavour Silver, die Produktionskapazitäten zu erweitern und die Lebensdauer der Minen zu verlängern.

Die Fortschritte von Endeavour Silver trotz Rückschlägen und die bevorstehende Fertigstellung der Terronera-Mine machen das Unternehmen zu einem überzeugenden Kauf.

Kaufalarm! Analysten setzen den Kurs für die Aktie bei 6,25 US-Dollar an

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Endeavour Silver auf einem soliden Kurs ist, um seine Wachstumsziele zu erreichen. Mit der bevorstehenden Inbetriebnahme des Terronera-Projekts und der strategischen Akquisition des Minera Kolpa-Projekts in Peru wird das Unternehmen in der Lage sein, seine Produktionskapazitäten erheblich zu steigern und die Kosten zu senken.

Die Marktbedingungen sind günstig, und die Silberpreise zeigen ein vielversprechendes Wachstumspotenzial. Insgesamt ist Endeavour Silver gut positioniert, um in den kommenden Jahren signifikante Wachstumsraten zu erzielen und seinen Shareholder Value zu maximieren.

Das Sehen nicht nur wir so, sondern auch zahlreiche Analysten die das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei 6.25 US-Dollar ansetzen.

Wir haben dem nichts hinzuzufügen und verbleiben wie immer mit spekulativen Grüßen aus der Mining Investor Redaktion

Besuchen Sie http://www.edrsilver.com/ um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

