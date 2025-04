Bern - Eine deutliche Mehrheit hat sich in einer Tamedia-Umfrage gegen den Kauf der US-amerikanischen F-35-Kampfflieger ausgesprochen. Ebenfalls eine Mehrheit - und das über alle Parteien hinweg - steht hinter den höheren Armeeausgaben. Eine Mehrheit von 60 Prozent gab an, dass künftig europäische Rüstungsanbieter gegenüber amerikanischen Anbietern bevorzugt werden sollten. Dies geht aus der am Sonntag veröffentlichten Onlinebefragung des Umfrageforschungsinstituts ...

