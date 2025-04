Unterföhring - Rekordnationalspieler Lothar Matthäus bleibt Experte bei den Fußball-Übertragungen von Sky. Das teilte der Pay-TV-Sender am Sonntag mit. Die Laufzeit des neuen Vertrags wurde allerdings nicht genannt.Im Rahmen seiner Auftritte beim "Topspiel der Woche" wird Matthäus demnach weiterhin nicht nur bei der Analyse vor und nach dem Spiel auf dem Rasen, sondern auch während der 90 Minuten als Co-Kommentator an der Seite von Wolff Fuss zu hören sein. Über die Einsätze bei den Live-Übertragungen hinaus soll der ehemalige Weltfußballer auch in Zukunft regelmäßig als Gast bei "Sky90" zu sehen sein sowie seine wöchentliche Kolumne für den Sender fortsetzen. Außerdem soll er bei weiteren ausgewählten Highlight-Spielen wie etwa dem DFB-Pokalfinale zum Einsatz kommen.Matthäus geht ab dem Sommer in seine 14. Saison bei Sky. Sein Engagement begann im Sommer 2012.