Der österreichische Faserhersteller erholt sich mit über 6 Prozent Wochenplus vom 52-Wochen-Tief, während Experten trotz Jahresverlust erhebliches Kurspotenzial sehen

Die Lenzing AG-Aktie hat in der letzten Handelswoche einen bemerkenswerten Aufschwung erlebt. Mit einem Plus von 6,21 Prozent auf 24,85 Euro (Stand: 12. April) konnte das Papier des österreichischen Faserherstellers einen Teil seiner jüngsten Verluste wettmachen. Erst vor wenigen Tagen hatte die Aktie bei 23,35 Euro ihr 52-Wochen-Tief erreicht, von dem sie sich nun mit einem Abstand von 6,21 Prozent nach oben bewegt. Besonders auffällig ist die aktuell hohe Volatilität des Papiers, die mit annualisierten 85,78 Prozent auf anhaltende Unsicherheit im Markt hindeutet. Trotz der jüngsten Aufwärtsbewegung bleibt die Jahresbilanz mit einem Minus von 16,07 Prozent seit Jahresbeginn und einem Rückgang von 22,14 Prozent im 12-Monats-Vergleich weiterhin belastend.

Analysten vorsichtig optimistisch trotz Herausforderungen

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Lenzing ?

Die Lenzing-Aktie wird derzeit mit erheblichem Aufwärtspotenzial bewertet. Fünf Analysten geben ein einstimmiges "Halten"-Votum ab und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 32,95 Euro - was einem Aufwärtspotenzial von beachtlichen 35,32 Prozent entspricht. Besonders bemerkenswert sind die jüngsten deutlichen Aufwärtskorrekturen der Bilanzgewinne, die in den letzten vier Monaten verzeichnet wurden. Die fundamentalen Daten zeigen jedoch ein gemischtes Bild: Während das Kurs-Umsatz-Verhältnis von derzeit 0,36 und das Kurs-Cashflow-Verhältnis von 2,98 auf eine günstige Bewertung hindeuten, belasten die hohe Verschuldung und die mangelnde Rentabilität das Unternehmen. Anleger richten nun ihren Blick auf die bevorstehende Jahreshauptversammlung am 17. April und die Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse am 8. Mai, die weitere Aufschlüsse über die Geschäftsentwicklung des Zellulosefaser-Spezialisten geben werden.

Anzeige

Lenzing-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Lenzing-Analyse vom 13. April liefert die Antwort:

Die neusten Lenzing-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Lenzing-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 13. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Lenzing: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...