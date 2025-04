Berlin - Die Mehrheit der Deutschen blickt mit geringen Erwartungen der schwarz-roten Koalition entgegen. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für "Bild am Sonntag" ergab, dass 47 Prozent der Befragten glauben, Union und SPD werden schlecht regieren. Dem entgegen stehen 37 Prozent, die eine gute Regierungsführung erwarten.36 Prozent der Befragten sind der Überzeugung, dass die deutsche Wirtschaft im Verlauf der kommenden Legislaturperiode in etwa auf dem aktuellen Niveau bleibt, 30 Prozent rechnen mit einer Verschlechterung. Nur jeder Vierte (24 Prozent) erwartet eine Verbesserung. In der Migrationspolitik rechnen ebenfalls nur 26 Prozent mit einer Verbesserung der Lage, 28 Prozent mit einer Verschlechterung, 38 Prozent glauben, dass es keine Veränderung geben wird.Den Spar-Ankündigungen der schwarz-roten Koalitionäre glauben lediglich ein Drittel (33 Prozent) der Befragten, 52 Prozent sind der Überzeugung, dass die kommende Regierung die geplanten Einsparungen nicht vornehmen wird.Für die Erhebung wurden im Zeitraum vom 10. April bis 11. April 1.001 Personen gefragt.