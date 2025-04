Der französische Telekommunikationsriese verzeichnet beachtlichen Wertzuwachs von über 28% seit Jahresbeginn und erntet positive Analystenresonanz mit Kurspotenzial.

Die Orange Aktie erreichte am Freitag mit einem Kurs von 12,52 Euro ein neues 52-Wochen-Hoch und legte damit um weitere 0,70 Prozent zu. Der französische Telekommunikationskonzern setzt seinen beeindruckenden Aufwärtstrend fort und verzeichnet seit Jahresbeginn einen sensationellen Kursanstieg von 28,43 Prozent. Besonders bemerkenswert ist der Abstand zum 52-Wochen-Tief vom Juni 2024: Mit 33,97 Prozent Zugewinn hat sich die Aktie des ehemaligen France Telecom-Konzerns deutlich vom Tiefstand bei 9,30 Euro erholt und zeigt eine anhaltend positive Dynamik.

Am vergangenen Freitag legte der Kurs sogar um 3,87 Prozent zu, was von Analysten als Reaktion auf die jüngste Hochstufung gewertet wird. Die Meinung der Experten ist überwiegend positiv - von 18 befragten Analysten empfehlen 13 (72,2 Prozent) die Aktie zum Kauf, während nur ein einziger Analyst eine negative Einschätzung abgibt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 13,29 Euro, was ein weiteres Aufwärtspotenzial von knapp 9 Prozent signalisiert.

Fundamentaldaten sprechen für weiteres Wachstum

Aus fundamentaler Sicht präsentiert sich Orange in einer attraktiven Position. Mit einem KGV von 10,96 für 2025 und einem KCV von aktuell 3,27 erscheint die Bewertung moderat. Besonders die starken Margen vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sowie der positive Cashflow werden von Experten hervorgehoben. Auch die Dividendenpolitik macht die Orange-Aktie für Anleger interessant - das Papier fällt in die Kategorie der renditestarken Aktien mit einer relativ hohen prognostizierten Dividende.

Anleger sollten jedoch beachten, dass das Wachstumspotenzial des Unternehmens laut Analystenschätzungen eher begrenzt ist. Zudem wird das relativ hohe Verhältnis von Nettoverbindlichkeiten zu EBITDA als potenzielle Schwäche angesehen. Unmittelbar im Fokus steht nun die für den 24. April 2025 angesetzte Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse, die weiteren Aufschluss über den Geschäftsverlauf geben wird.

