Der Nano-Halbleiter-Hersteller verzeichnet kurzfristige Kursgewinne trotz erheblicher Jahresverluste, während Experten weiterhin eine positive Zukunftsprognose stellen.

Nach einer längeren Phase massiver Kursverluste verzeichnete die Aktie des Nano-Halbleiter-Spezialisten Kopin in den letzten Handelstagen eine bemerkenswerte Erholungsbewegung. Zum Handelsschluss am Freitag notierte das Papier bei 0,76 Euro, was einem Tagesgewinn von 3,80 Prozent entspricht. Besonders beachtenswert ist die positive Wochenentwicklung mit einem Plus von 5,89 Prozent, die eine kurzfristige Trendumkehr signalisieren könnte. Diese Erholungstendenz steht in deutlichem Kontrast zur desaströsen Monatsentwicklung, die mit einem Minus von 38,10 Prozent zu Buche schlägt. Seit Jahresbeginn hat die Aktie sogar 44,16 Prozent an Wert eingebüßt und notiert aktuell rund 60 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 1,94 Euro, das erst im Januar 2025 erreicht wurde.

Analysten bleiben trotz Kursverfall optimistisch

Trotz der jüngsten Turbulenzen zeigen sich Marktexperten auffallend zuversichtlich für die Zukunft des Technologieunternehmens. Alle vier beobachtenden Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 2,50 US-Dollar liegt - ein potenzielles Aufwärtspotenzial von knapp 190 Prozent. Diese positive Einschätzung basiert hauptsächlich auf den Wachstumsaussichten des Unternehmens, dessen Produktpalette ultrakleine Flüssigkristall-Displays und sprachaktivierte Mobile-Computing-Headsets umfasst. Bemerkenswert ist auch, dass die Analysten ihre Gewinnprognosen im vergangenen Jahr deutlich angehoben haben. Allerdings bleibt die Rentabilität ein Schwachpunkt, was sich in einem negativen KGV von -6,05 widerspiegelt. Mit der für den 13. Mai 2025 geplanten Veröffentlichung der Quartalszahlen könnte sich zeigen, ob Kopin auf dem richtigen Weg ist, um das Vertrauen der Analysten zu rechtfertigen.

