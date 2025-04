© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Die dänische Danske Bank arbeitet sehr profitabel und gibt ihre Gewinne an die Aktionäre weiter. Das lässt sich sehen.Die Volatilität an den weltweiten Märkten ist aktuell außergewöhnlich hoch. Ohne viel Warnung kann es sein, dass die Aktienkurse an einem Tag zweistellig einbrechen, nur um kurze Zeit später wieder zu explodieren - und dann wieder abzusacken. Viel braucht es dafür derzeit nicht - ein Tweet reicht. In solchen unsicheren Zeiten suchen Anleger vermehrt nach stabilen Einkommensquellen. Aber auch das ist nicht mehr so einfach. Der US-Dollar ist im Begriff seinen Status als so genannter "sicherer Hafen" zu verlieren. US-Treasuries, die stets als Inbegriff der Sicherheit galten, …