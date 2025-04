Der Kreuzfahrtkonzern verzeichnet erhebliche Kursverluste seit Jahresbeginn, während Finanzexperten trotz gesenkter Kursziele weiterhin überwiegend zum Kauf raten.

Die Royal Caribbean Cruises Aktie setzte am vergangenen Freitag ihren Abwärtstrend fort und schloss mit einem Minus von 1,29 Prozent bei 169,50 Euro. Damit setzt sich die negative Entwicklung der letzten Wochen fort - innerhalb eines Monats verlor das Papier des Kreuzfahrtriesen beachtliche 10,81 Prozent an Wert. Seit Jahresbeginn summiert sich der Verlust sogar auf dramatische 24,09 Prozent. Besonders alarmierend: Der Kurs notiert mittlerweile 35,83 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 264,15 Euro, das erst Ende Januar 2025 erreicht wurde, und liegt aktuell auch deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt.

Analysten bleiben trotz Kurseinbruch optimistisch

Trotz der jüngsten Kursschwäche halten die meisten Analysten an ihrer positiven Einschätzung fest. Von 27 Experten empfehlen 21 die Aktie zum Kauf, während 6 zum Halten raten. Kein einziger Analyst gibt derzeit eine Verkaufsempfehlung ab. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 273,94 USD, was einem Aufwärtspotenzial von knapp 43 Prozent entspricht. Allerdings haben mehrere Experten zuletzt ihre Kursziele nach unten angepasst - so wurde am 10. April das Kursziel von 270 auf 220 USD gesenkt, einen Tag zuvor reduzierte ein weiterer Analyst sein Ziel von 310 auf 265 USD.

Die Kreuzfahrtbranche steht derzeit vor Herausforderungen, was sich in den Kursbewegungen widerspiegelt. Am US-Markt verzeichnete die Aktie zuletzt weitere Kursverluste und notierte bei 190,73 USD. Das Unternehmen bereitet sich zudem auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen vor, die für den 29. April 2025 angekündigt sind. Gleichzeitig zeigt sich Royal Caribbean seiner Dividendenstrategie treu und zahlte erst im März eine erhöhte vierteljährliche Dividende von 0,75 USD aus.

