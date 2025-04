Trotz aktueller Schwächephase halten Analysten an Kaufempfehlungen fest. Die anstehenden Quartalszahlen könnten die Richtung vorgeben.

Die Royal Caribbean-Aktie zeigt sich zu Wochenbeginn stabil bei 192,71 USD nach einem leichten Plus von 0,55% am Freitag. Doch der Blick auf die Monatsperformance offenbart eine Korrektur von -6,2% - Anleger blicken gespannt auf die anstehenden Quartalszahlen am 29. April.

Analysten bleiben optimistisch trotz aktueller Schwäche

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Royal Caribbean ?

Trotz des jüngsten Rückgangs stützen 77,8% der Analysten (21 von 27) eine Kaufempfehlung für den Kreuzfahrtriesen. Das durchschnittliche Kursziel von 272,23 USD deutet auf ein Potenzial von über 40% vom aktuellen Niveau hin. Besonders bemerkenswert:

Die Dividende wurde zuletzt im März von 0,55 auf 0,75 USD angehoben

Das KGV liegt aktuell bei 18,03, während das KCV mit 9,85 branchenüblich erscheint

Der Cashflow pro Aktie betrug zuletzt 19,56 USD

Fundamentaldaten vs. kurzfristige Volatilität

Langfristig betrachtet hat der Titel im Jahresvergleich immer noch ein Plus von 50,23% vorzuweisen. Die aktuelle Schwächephase könnte sich als Einstiegsgelegenheit erweisen, falls die kommenden Quartalszahlen die Erwartungen bestätigen.

Mit einem ESG-Rating von BBB und soliden Fundamentaldaten, die besser sind als 70% der Vergleichsunternehmen, bleibt Royal Caribbean ein interessanter Player im Tourismus-Sektor. Die nächsten Tage bis zur Ergebnispräsentation versprechen spannend zu werden - bleibt der Titel auf Kurs?

