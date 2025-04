Der Energiekonzern kämpft mit Gegenwind nach seiner Rückkehr zum fossilen Kerngeschäft - Investorenunmut und sinkende Rohstoffpreise verschärfen die Situation

Die Aktie von BP erlebt einen dramatischen Absturz. Ein Schwenk zurück zum Öl- und Gasgeschäft sowie kollabierende Ölpreise setzen dem Papier massiv zu.

Riskante Wende: Investoren rebellieren

Anfang 2025 vollzog BP eine strategische Kehrtwende. Weg von grüner Energie, zurück zum klassischen Öl- und Gasgeschäft. Auslöser war Druck des Investors Elliott Asset Management.

Doch die neue Ausrichtung sorgt für Unmut: Wichtige Aktionäre wie Legal & General und Robeco kündigten Widerstand gegen die Wiederwahl von Chairman Helge Lund bei der anstehenden Hauptversammlung an. Ist das der Anfang einer Revolte?

Dunkle Wolken: Schulden steigen, Gewinne fallen

Die finanzielle Lage hat sich verschärft. Im ersten Quartal 2025 stieg die Nettoverschuldung um 4 Milliarden Dollar. Gründe sind saisonale Lageraufbauten und planmäßige Zahlungen.

Zudem erwartet BP schwache Ergebnisse im Gashandel. Auch die Upstream-Produktion dürfte wegen Verkäufen in Ägypten und Trinidad sinken. Die UBS stufte die Aktie auf 'Neutral' herab und warnt: Fallende Öl- und Gaspreise könnten die Gewinne um bis zu 20% drücken. Der Kurs spiegelt die Probleme wider: Am Freitag fiel das Papier auf ein neues 52-Wochen-Tief von 3,92 Euro. Allein in den letzten 30 Tagen ging es über 20 Prozent bergab.

Doch was treibt den Kurs extern?

Der Absturz der BP-Aktie hängt auch mit dem scharfen Fall der globalen Ölpreise zusammen. Nach aggressiven US-Zöllen fielen die Preise von fast 75 auf unter 60 Dollar pro Barrel - eine heftige Marktkorrektur.

BP ist aufgrund seiner starken Abhängigkeit vom Ölmarkt stärker betroffen als Konkurrenten wie Shell oder ExxonMobil. Kein Wunder also, dass die Nervosität steigt.

Die Augen richten sich nun auf den 29. April 2025. Dann wird BP seine Ergebnisse für das erste Quartal vorlegen.

