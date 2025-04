Der KI-Datenanalysespezialist konnte binnen einer Woche um 15,52% zulegen, obwohl die Bewertungskennzahlen ambivalent bleiben und Experten überwiegend neutral eingestellt sind.

Die Aktie des Datenanalyse-Spezialisten Palantir Technologies verzeichnete in der vergangenen Woche einen beachtlichen Kursanstieg von 15,52 Prozent, obwohl der Schlusskurs am Freitag, dem 11. April 2025, mit 78,09 Euro um 1,25 Prozent niedriger lag. Der aktuelle Kurs liegt damit zwar deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 19,13 Euro vom Mai 2024, jedoch immer noch rund 35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 119,28 Euro, das Mitte Februar 2025 erreicht wurde. Mit einer beeindruckenden Jahresperformance von 266,71 Prozent gehört Palantir zu den überragenden Performern im Technologiesektor.

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf rund 190 Milliarden Euro, was die gestiegenen Erwartungen an das KI-gestützte Datenanalysegeschäft widerspiegelt. Trotz des Kursrückgangs am Freitag zeigt der kräftige Wochenanstieg, dass Investoren weiterhin Potenzial in der Aktie sehen, auch wenn der Kurs aktuell etwa 10,58 Prozent unter seinem 50-Tage-Durchschnitt notiert.

Analysten bleiben vorsichtig optimistisch

Die Palantir-Aktie wird von den meisten Analysten mit "Halten" bewertet, wie der aktuelle Konsens von 25 Experten zeigt. Konkret empfehlen 15,4 Prozent der Analysten einen Kauf, während 61,5 Prozent zum Halten raten und 19,2 Prozent zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit umgerechnet etwa 86,77 Euro leicht über dem aktuellen Niveau.

Die fundamentale Bewertung des Unternehmens bleibt ambivalent: Einerseits erwarten Analysten ein starkes Gewinnwachstum in den kommenden Jahren und haben ihre Umsatzerwartungen mehrfach nach oben korrigiert. Andererseits wird die Aktie mit einem erwarteten KGV von 138,25 für 2025 als außerordentlich hoch bewertet. Palantir's KUV für 2024 wurde mit 66,93 angegeben, was auf eine starke Überbewertung hindeutet. Anleger blicken nun gespannt auf die für den 12. Mai 2025 geplante Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse, die weitere Aufschlüsse über die Geschäftsentwicklung geben wird.

