Der taiwanesische Halbleiterriese verzeichnet beeindruckende Kurserholung dank starker Umsatzzahlen im März und profitiert vom KI-Trend sowie US-Handelsaussichten.

Der weltweit größte Auftragshalbleiterhersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) verzeichnete am vergangenen Freitag einen beachtlichen Kursanstieg von 5,57% auf 146,00 Euro. Diese positive Entwicklung setzt sich nach einer längeren Korrekturphase fort, nachdem die Aktie in den letzten 30 Tagen insgesamt 10,70% an Wert verloren hatte. Bemerkenswert ist, dass TSMC trotz der jüngsten Volatilität immer noch 15,33% über dem 52-Wochen-Tief vom 19. April 2024 notiert, jedoch deutliche 35,78% unter dem Jahreshoch von 215,50 Euro, das am 23. Januar 2025 erreicht wurde.

Die aktuelle Erholung wird maßgeblich durch einen überraschend starken Umsatzbericht für März 2025 angetrieben. Analysten zeigen sich optimistisch: Von 33 Experten, die TSMC beobachten, empfiehlt die Mehrheit die Aktie zum Kauf, mit einem durchschnittlichen Kursziel von umgerechnet etwa 1.365 TWD - was einem Aufwärtspotenzial von über 53% entspricht.

KI-Boom und US-Zollgespräche beflügeln die Aktie

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei TSMC ?

Die jüngste positive Kursentwicklung wird durch zwei zentrale Faktoren bestimmt: Zum einen profitiert TSMC erheblich vom anhaltenden KI-Boom, der die Nachfrage nach fortschrittlichen Halbleitern weiter ankurbelt. Zum anderen sorgen laufende Gespräche mit den USA bezüglich möglicher Zollerleichterungen für zusätzlichen Optimismus unter Investoren.

Während TSMC in der jüngsten Vergangenheit unter der allgemeinen Marktschwäche im Technologiesektor litt, deuten die fundamentalen Daten weiterhin auf eine solide Unternehmensbasis hin. Mit einer beeindruckenden Marktkapitalisierung von rund 626,82 Milliarden Euro bleibt der taiwanesische Chipfertiger ein Schwergewicht der Branche. Besonders bemerkenswert erscheint die Rentabilität des Unternehmens - ein Faktor, den Analysten wiederholt als zentrale Stärke hervorheben. Investoren richten nun ihren Blick gespannt auf den 17. April 2025, wenn TSMC seine Quartalsergebnisse für Q1 2025 präsentieren wird.

