INFINEON - Das Umsatzwachstum beim Münchener Chiphersteller geht zurück, nur ein Geschäft wächst kräftig: Halbleiter für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren. "Wir sehen eine stark steigende Nachfrage, und vieles deutet darauf hin, dass dies auch in den nächsten Jahren so bleiben wird", sagte Vorstandschef Jochen Hanebeck dem Handelsblatt. "Wir können momentan gar nicht so viel liefern, wie die Kunden bestellen." Vom KI-Geschäft profitiert vor allem der Standort in Dresden. Infineon fährt seine neue Fabrik an der Elbe nun bereits im Herbst 2026 hoch - schneller als ursprünglich geplant. "Wir sind jetzt schon in den Startvorbereitungen", sagte Hanebeck. "Nachdem wir rund 2 Milliarden Euro für den Bau und die Infrastruktur ausgegeben haben, kommen jetzt die Anlagen." (Handelsblatt)

SIGNA - Die Wiener Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nimmt nach dem Zerfall des Signa-Reichs nun auch deutsche Top-Manager ins Visier. Sie sollen mehr als eine halbe Milliarde Euro veruntreut haben. Offenbar haben die österreichischen Behörden ihre Erkenntnisse auch mit deutschen Staatsanwaltschaften geteilt. Offenbar werfen die Ermittler den Männern vor, Bestandteile des Vermögens der genannten Gesellschaften beiseitegeschafft oder womöglich nur zum Schein verringert zu haben. Deswegen sollen nun die Staatsanwälte offenbar wegen Untreue und betrügerischer Krida ermitteln. Es gilt dennoch die Unschuldsvermutung für die Beschuldigten. (Wirtschaftswoche)

