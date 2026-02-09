Infineon nutzt die starke Nachfrage am Anleihemarkt und sichert sich zwei Milliarden Euro frisches Kapital für KI- und Rechenzentrumsprojekte. Die Orderbücher sind laut einer Meldung vierfach überzeichnet. Infineon hat das aktuell eher freundliche Umfeld am Anleihemarkt genutzt, um sich frisches Kapital für den nächsten Technologieschub zu sichern. Der Münchner Halbleiterhersteller hat nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg erstmals seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE