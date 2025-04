Der Versicherungskonzern verzeichnet einen monatlichen Kursverlust von fast sechs Prozent, während Finanzexperten geteilte Prognosen zur weiteren Entwicklung abgeben.

Die Allianz-Aktie setzt ihren negativen Trend der letzten Wochen fort und notiert aktuell bei 33,20 EUR (Stand: 13. April 2025). Im vergangenen Monat musste der Versicherungsriese einen Kursverlust von 5,95 Prozent hinnehmen, was Anleger zunehmend beunruhigt. Diese Entwicklung steht im Kontrast zur grundsätzlich positiven Jahresbilanz, die mit einem Plus von 26,72 Prozent aufwarten kann. Besonders auffällig ist die Diskrepanz zwischen dem aktuellen Kurs und dem 52-Wochen-Hoch, von dem die Aktie mittlerweile 8,13 Prozent entfernt liegt. Die jüngste Analysteneinschätzung von Barclays vom 10. April bestätigt die neutrale Haltung gegenüber dem Münchner Konzern, während Jefferies am 9. April ebenfalls ein "Neutral"-Rating vergab.

Analysten gespalten über zukünftige Entwicklung

Die Expertenmeinungen zur Allianz-Aktie zeigen sich derzeit zweigeteilt: Von insgesamt 17 Analysten empfehlen je acht eine positive bzw. neutrale Position (jeweils 47,1 Prozent), während nur ein Experte bearish eingestellt ist. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 348,62 EUR, was einem Aufwärtspotenzial von 6,29 Prozent entspricht. Bemerkenswert ist die relativ geringe Streuung der Kursziele, die auf einen grundsätzlichen Konsens in der Bewertung des Unternehmens hindeutet. Anleger sollten besonders die anstehende Jahreshauptversammlung am 8. Mai und die darauffolgende Dividendenabschlagstag am 9. Mai 2025 im Blick behalten, da diese Ereignisse neue Impulse für den Aktienkurs liefern könnten.

