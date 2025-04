Die Schweizer Regionalbank verzeichnet einen beeindruckenden Wochenzuwachs von 4,20% und nähert sich ihrem Jahreshöchststand bei solider Geschäftsentwicklung.

Die Aktie der Berner Kantonalbank setzt ihren stabilen Aufwärtstrend weiter fort und notierte am vergangenen Freitag bei 248,00 CHF, was einem beachtlichen Wochenzuwachs von 4,20 Prozent entspricht. Damit bewegt sich das Papier nur knapp 0,40 Prozent unter seinem 52-Wochen-Hoch von 249,00 CHF, welches Anfang März 2025 erreicht wurde. Die Schweizer Regionalbank profitiert derzeit von einer soliden Geschäftsentwicklung und dem wachsenden Anlegerinteresse an stabilen Finanzwerten, wie Marktbeobachter betonen. Bemerkenswert ist auch der Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt, der mittlerweile bei fast 5 Prozent liegt und damit eine nachhaltige Aufwärtsbewegung signalisiert.

Jahreshauptversammlung im Fokus der Investoren

In einem Monat, am 13. Mai 2025, steht die Jahreshauptversammlung der Berner Kantonalbank an, auf der die Aktionäre über die Geschäftsentwicklung informiert werden. Anleger dürften besonders gespannt auf die Ausblicke für das laufende Geschäftsjahr sein. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,86 bleibt die Aktie trotz ihrer jüngsten Kursgewinne moderat bewertet, wenngleich das Kurs-Umsatz-Verhältnis von aktuell 4,46 über dem Vorjahreswert von 3,87 liegt. Die Marktkapitalisierung des traditionsreichen Finanzhauses, das bereits 1834 als erste Schweizer Kantonalbank gegründet wurde, beläuft sich derzeit auf umgerechnet 2,47 Milliarden Euro. Mit über 60 Niederlassungen bleibt die Bank ihrem Fokus auf Kundennähe und regionaler Präsenz treu.

