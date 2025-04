Die Tomatenexporte aus Marokko sind in dieser Saison deutlich gestiegen, berichtet EastFruit.com. Laut der Delassus Group verbessert sich das Image marokkanischer Tomaten, was wiederum die Nachfrage steigert. Bildquelle: Pixabay Marokko exportiert in 46 Länder, wobei allein Großbritannien 18 % der Gesamtmenge ausmacht. Die Tomatenexporte erreichten in dieser Saison 690.000 Tonnen,...

