News von Trading-Treff.de Renk kann jetzt vor einem weiteren Durchbruch stehen. Die Aktie hat am Freitag zwar noch 0,26 % verloren, innerhalb der vergangenen Woche aber satte 16,5 % gewonnen. Das ist ein Polster, welches in der neuen Woche durchaus eine wichtige Rolle spielen wird. Seit 1. Januar hat das Unternehmen bereits 149,8 % an den Börsen gewonnen. Das zeigt in Kombination mit den Gewinnen der vergangenen fünf Tage einen klaren Aufwärtstrend ...

