Rheinmetall könnte in der neuen Woche tatsächlich um alles kämpfen. Die Aktie hat am Freitag noch einen deutlichen Abschlag hinnehmen müssen. Es ging auf der Börse Xetra um 1,4 % nach unten. Allerdings ist an der Börse München bereits ein Plus unter dem Strich zu sehen. Es wurden am Ende 0,8 %. Rheinmetall ist damit dennoch und insgesamt klar im Aufwärtstrend. Die Aktie hat alle wichtigen Trendlinien hinter sich gelassen.

