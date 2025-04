© Foto: zz/NPX/STAR MAX/IPx - STRMX

Warren Buffett, das Orakel von Ohama, hat das Jahr mit so viel Bargeldbeständen wie noch nie begonnen. Inzwischen dämmert es, warum.Es spricht wohl kaum für eine heitere Stimmung, dass Warren Buffett - der bekannteste und erfolgreichste Investor der Welt - inzwischen mehr als die Hälfte des Nettovermögens seines Unternehmens in Bargeld und US-Staatsanleihen hält. Ebenso wenig beruhigend ist der Umstand, dass der legendäre Vorsitzende von Berkshire Hathaway inzwischen mehr liquide Mittel als börsennotierte US-Aktien besitzt. Und in seinem jüngsten Jahresbrief an die Aktionäre - Buffett ist mittlerweile 94 Jahre alt - verzichtet er auf den sonst üblichen patriotischen Optimismus und warnt …