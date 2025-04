Genf - Bei der Beteiligungsgesellschaft Perrot Duval kommt es zu einem Kontrollwechsel: Verwaltungsratspräsident Nicolas Eichenberger, CEO Cornelius Bruhin sowie ein dritter Aktionär haben am Sonntag ihre Beteiligungen an verschiedene Käufer aus der Familie Shahin verkauft. Der Vollzug der Transaktionen ist für den 20. Mai vorgesehen, wie das Unternehmen am Sonntagabend mitteilte. Nach Abschluss der Transaktionen werden die Erwerber - Abedalqader, ...

