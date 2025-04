FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt dürfte dank einer leichten Entspannung im globalen Zollkonflikt mit positivem Schwung in die Osterwoche starten. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den Dax ein Plus von 2,0 Prozent auf 20.788 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Montagmorgen ähnlich stark erwartet.

Die US-Regierung nahm Smartphones, Laptops und andere wichtige Elektronik von Sonderzöllen gegen zahlreiche Länder - darunter China - aus. Die Ausnahme ist eine Erleichterung für amerikanische Anbieter von Computertechnik wie Apple, die ihre Geräte größtenteils in Asien herstellen lassen.

Allerdings betonte US-Handelsminister Howard Lutnick, dass es sich dabei lediglich um vorübergehende Erleichterungen handle und neue Zölle auf genau diese Produktgruppen bereits in Vorbereitung seien. Zudem ruderte US-Präsident Donald Trump auch in diesem Punkt zurück und will die Ausnahmen nicht als solche verstanden wissen. Die betroffenen Produktgruppen würden lediglich in einen anderen "Eimer" verschoben und unterlägen zudem weiterhin den "Fentanyl-Zöllen" von 20 Prozent auf Importe aus China, gab Trump an.

In Asien reagierten die Börsen zum Wochenauftakt mit Zuwächsen auf die Ankündigungen. In den USA hatten zudem am Freitag die Börsen deutlich höher geschlossen. JPMorgan -Investmentstratege Mislav Matejka sieht den US-Aktienmarkt allerdings aus dem Gröbsten noch nicht heraus. Eine Rezession sei bestenfalls zur Hälfte eingepreist, schrieb er in einer aktuellen Einschätzung.

Deutlich erholt zeigten sich im vorbörslichen Handel insbesondere Halbleiter-Aktien wie Infineon und Siltronic .

Einen Blick wert sein könnten auch die Aktien von Salzgitter . Der Stahlkonzern bläst die Übernahme durch ein Konsortium ab. Aufgrund "signifikant unterschiedlicher Vorstellungen über den aktuellen und zukünftigen Wert des Unternehmens" seien die Gespräche mit den Bieter-Unternehmen GP Günter Papenburg und TSR Recycling beendet worden, teilte das im SDax notierte Unternehmen mit. Das Konsortium hatte früheren Angaben zufolge ein nicht-bindendes Angebot von rund 18,50 Euro je Aktie vorgelegt. Die Aktie hatte am Freitag im Xetra-Handel bei 24 Euro geschlossen./edh/mis

