Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag mit einem Plus in die Handelswoche gestartet. Der Leitindex wurde gegen 9:30 Uhr mit rund 20.805 Punkten berechnet, was einem Plus von 2,1 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Freitag entspricht.Alle 40 Werte im Dax konnten Kursgewinne erzielen. Ganz vorne auf der Rangliste standen die Deutsche Bank, Sartorius und FMC. Die geringsten Zuwächse gab es unterdessen bei Vonovia, der Telekom und Eon.Thomas Altman von QC Partners sagte zu den neuesten Entwicklungen der US-Zollpolitik, dass die Zollausnahme für zahlreiche Elektronik-Geräte von den Anlegern gefeiert werde. Allerdings sei nicht klar, wie lange die gute Laune diesbezüglich anhalten werde."Es steht im Raum, dass die USA für diese Geräte in Kürze einen eigenständigen Zoll erheben werden. Wie dieser ausgestaltet sein wird und wie hoch er ausfallen wird - darüber kann aktuell nur spekuliert werden." Klar sei nur, dass die US-Handelspolitik volatil bleibt. "Und solange werden auch die Börsen volatil bleiben", sagte Altmann.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen stärker: Ein Euro kostete 1,1402 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8770 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 64,63 US-Dollar; das waren 13 Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.