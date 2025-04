Der Gesundheitskonzern verzeichnet leichte Kursstabilisierung nach 22% Verlust im Vormonat, während Analysten trotz technischer Schwächen optimistisch bleiben.

Nach einem drastischen Kursrückgang von über 22% im vergangenen Monat versucht die Aktie des Gesundheitskonzerns Baxter International, sich zu stabilisieren. Am heutigen Handelstag (14. April 2025) konnte das Papier einen leichten Anstieg von 0,55% auf 24,74 Euro verzeichnen, nachdem es erst am vergangenen Freitag mit 24,61 Euro ein neues 52-Wochen-Tief markiert hatte. Der anhaltende Abwärtstrend spiegelt sich auch in der technischen Bewertung wider: Mit einem Abstand von rund 19% zum 50-Tage-Durchschnitt und sogar 22% zum 200-Tage-Durchschnitt zeigt die Aktie eine deutliche Distanz zu wichtigen Trendlinien.

Analysten bleiben trotz fundamentaler Schwächen mehrheitlich optimistisch

Trotz der schwachen Kursentwicklung halten die meisten der 18 beobachtenden Analysten an einer positiven Einschätzung fest. Der mittlere Konsens lautet "OUTPERFORM" mit einem durchschnittlichen Kursziel von 39,74 USD, was einem Aufwärtspotenzial von knapp 43% entspricht. Besonders bemerkenswert ist die Verteilung der Analystenempfehlungen: Während etwa ein Drittel (33,3%) explizit zum Kauf rät, positionieren sich 61,1% neutral und nur ein Analyst empfiehlt den Verkauf der Aktie. Allerdings wurde erst am 7. April das Kursziel eines Analysten von 37 auf 35 USD gesenkt, was auf eine gewisse Skepsis hindeutet. Anleger sollten beachten, dass am 24. April die Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse für 2025 ansteht, gefolgt von der Jahreshauptversammlung am 6. Mai - zwei wichtige Termine, die möglicherweise neue Impulse für den Aktienkurs liefern könnten.

