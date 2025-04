Die Baloise hat ihre Cyberversicherung überarbeitet und ermöglicht nun Absicherung für Firmen mit einem Umsatz von bis zu 150 Mio. Euro. Auch die Deckungssumme wurde angepasst. Zusätzlich zur Cyberpolice bietet Baloise in Kooperation mit Roland Rechtschutz die Rechtschutzversicherung "JurCyber". Die Baloise hat weiter an ihrer "Cyber-Police" gefeilt. So gibt es jetzt Versicherungsschutz für Unternehmen mit einem Umsatz von bis zu 150 Mio. Euro. Somit können auch größere Firmen von den Leistungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...