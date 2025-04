München (ots) -14. April 2025. Volles Osternest mit 24 Film-Highlights auf Joyn, ProSieben und in SAT.1 - darunter vier Free-TV-Premieren in der Prime Time.ProSieben zeigt am Ostersonntag die Free-TV-Premiere des Science-Fiction-Actionfilms "Eternals" mit Angelina Jolie und Salma Hayek. Der Ostermontag wird zum Superhero Monday mit einem ganzen Tag voller Superheldinnen und Superhelden. Das große Highlight der Sonderprogrammierung ist die Free-TV-Premiere von "Black Panther: Wakanda Forever" - die actionreiche Fortsetzung von "Black Panther", um 20:15 Uhr.In SAT.1 startet das Osterwochenende mit dem Finale vom "The Voice Kids" am Karfreitag, 18. April 2025, um 20:15 Uhr. Am Ostermontag zeigt SAT.1 die Free-TV-Premiere der starbesetzten Komödie "Die Geschichte der Menschheit - leicht gekürzt" mit u.a. Christoph Maria Herbst, Bastian Pastewka, Carolin Kebekus und Valerie Niehaus um 20:15 Uhr. Im Anschluss, um 22:05 Uhr, zeigt SAT.1 die Free-TV-Premiere der Kinokoproduktion "Jagdsaison" - mit Rosalie Thomass, Almila Bagriacik und Marie Burchard in den Hauptrollen.Streamen zu jeder Zeit: Superstreamer Joyn zeigt ab Freitag, 11. April 2025 den erfolgreichen Animationsfilm "Sing". Ab Freitag, 18. April 2025 leiht Christoph Maria Herbst dem frechen Hasen Peter seine Stimme in "Peter Hase 2". Am Ostersonntag wird es schaurig schön mit Bella (Kristen Stewart) und Vampir Edward (Robert Pattinson) in der "Twilight"-Reihe. Ab Ostermontag, 21. April hat Joyn mit "Black Panther: Wakanda Forever", "Guardians of the Galaxy Vol. 2", "Black Widow", "Eternals", und "The First Avenger: Civil War" eine ganze Reihe Superheldinnen und Superhelden im Programm. Außerdem ist der erste und zweite Teil des Animationsfilms "Madagascar" auf demSuperstreamer abrufbar.Ostern auf Joyn im Überblick:Ab Freitag, 11. April 2025 - "Sing"Ab Freitag, 18. April 2025 - "Peter Hase 2".Ab Ostersonntag, 20. April 2025 - "Uncharted", "Twilight - Biss zum Morgengrauen" und "New Moon - Biss zur Mittagsstunde"Ab Ostermontag, 21. April 2025 - "Eclipse - Biss zum Abendrot" und "Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht (1 + 2)"Superhero Monday, ab 21. April 2025 für sieben Tage abrufbar - "Black Panther: Wakanda Forever", "Guardians of the Galaxy Vol. 2", "Black Widow", "Eternals", und "The First Avenger: Civil War"Seit Dienstag, 01. April 2025 - "Madagascar", Teil 1 und Teil 2Ostern in SAT.1 im Überblick:Karfreitag, 18. April 2025 um 20:15 Uhr: "The Voice Kids" - FINALE, LiveSamstag, 19. April 2025 um 20:15 Uhr: "Harry Potter und der Gefangene von Askaban". Um 23:00 Uhr: "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind"Ostersonntag, 20. April 2025 um 20:15 Uhr: "Uncharted"Ostermontag, 21. April 2025 um 20:15 Uhr: "Die Geschichte der Menschheit - leicht gekürzt" (UEA) und um 22:05 Uhr: "Jagdsaison" (UEA) in Ultra-HD. Alle Informationen zum Empfang unter sat1.de/uhd.Ostern auf ProSieben im Überblick:Karfreitag, 18. April 2025 um 20:15 Uhr: "Black Widow"Samstag, 19. April 2025 um 20:15 Uhr: "Black Panther"Ostersonntag, 20. April 2025 um 20:15 Uhr: "Eternals" (UEA)Superhero Monday, 21. April 2025:6:50 Uhr: "Captain Marvel"9:10 Uhr: "Black Panther"11:40 Uhr: "Eternals"14:35 Uhr: "Black Widow"17:35 Uhr: "Guardians of the Galaxy Vol. 2"20:15 Uhr: "Black Panther: Wakanda Forever" (UEA)23:30 Uhr: "The First Avenger: Civil War"Pressekontakt:Stella LosackerCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 1751815941email: stella.losacker@seven.onePhoto Production & EditingAlexandra Schmittphone: +49 (0) 89 95 07 - 1322email: alexandra.schmitt@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6012581