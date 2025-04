USD/CAD ist auf ein Sechs-Monats-Tief von 1,3833 gefallen, was mit der unteren Begrenzung des absteigenden Kanals übereinstimmt.Der 14-Tage-RSI signalisiert überverkaufte Bedingungen, was auf das Potenzial für eine Aufwärtskorrektur hindeutet.Wichtiger Widerstand ist am neun-Tage-Exponential Moving Average (EMA) bei 1,4057 zu sehen.Das Währungspaar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...