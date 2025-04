Neuenburg - Das Preisniveau in der Schweiz auf Basis der Produzenten- und Importpreise (PPI) ist im März 2025 gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent gestiegen. Insbesondere Nahrungsmittel wurden teurer. Im Vergleich zum März im Vorjahr sank das Preisniveau des Gesamtangebots von Inland- und Importprodukten jedoch um 0,1 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BSF) am Montag mitteilte. Der März war damit der 23. Monat in Folge mit einem negativen ...

