Der Halbleiterausrüster aus Garching verzeichnet moderate Kursgewinne nach drastischem Jahresverlust, während Experten trotz Marktunsicherheit optimistisch bleiben.

Die Aktie des Halbleiterausrüsters Suess MicroTec zeigt am 14. April 2025 erste Anzeichen einer Stabilisierung. Mit einem Plus von 3,79 Prozent auf 31,18 Euro konnte das Papier in den letzten Handelstagen eine moderate Erholung verzeichnen, nachdem es erst vor wenigen Tagen mit 28,42 Euro ein neues 52-Wochen-Tief markiert hatte. Diese leichte Aufwärtsbewegung bildet einen willkommenen Kontrast zur ansonsten schwierigen Gesamtsituation des Garching-Unternehmens, das seit Jahresbeginn einen dramatischen Kursverlust von über 37 Prozent hinnehmen musste.

Analysten bleiben trotz Kurseinbruchs optimistisch

Bemerkenswert bleibt die Diskrepanz zwischen aktueller Kursentwicklung und Analystenmeinungen. Trotz des massiven Kursrückgangs halten die meisten Experten an einer positiven Einschätzung fest - zwei Drittel der neun beobachtenden Analysten empfehlen die Aktie weiterhin zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei beachtlichen 58,01 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von fast 100 Prozent entspricht. Allerdings zeigt sich auch hier eine gewisse Verunsicherung: Jefferies bestätigte erst am 8. April seine neutrale Bewertung, was die zunehmende Vorsicht einiger Marktteilnehmer widerspiegelt. Die Bewertungsspanne ist mit Kurszielen zwischen 30 und 80 Euro ungewöhnlich breit, was die unterschiedliche Einschätzung der zukünftigen Geschäftsentwicklung des Halbleiterausrüsters verdeutlicht. Fundamentaldaten wie das niedrige KGV von 9,92 für 2025 sprechen jedoch weiterhin für ein attraktives Bewertungsniveau im Branchenvergleich.

