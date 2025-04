MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG nach dem Ende der Übernahmegespräche mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Der Stahlkonzern sei stark genug, um den aktuellen Sturm zu überstehen und von den dringenden Infrastrukturinvestitionen in Deutschland und Europa zu profitieren, schrieb Analyst Christian Obst am Montag./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2025 / 09:29 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006202005