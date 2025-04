Nachdem die Nvidia-Aktie bereits in den letzten drei Handelstagen um gut +15% zugelegt hat, startet sie mit einem Kursplus von +3% ebenso freundlich in die europäische Börsenwoche. Atmen Anleger zu Recht auf, dass die US-Zollpolitik gar nicht so schlimm ist für den Chipkonzern? Nun doch keine Zölle? Die Verwirrung um die Handelspolitik von Donald Trump und seiner Regierung wird von Tag zu Tag größer. Bislang waren Halbleiter von den zum Teil exorbitant ...

