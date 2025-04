Die Adidas-Aktie wurde durch die US-Zölle gewaltig durchgeschüttelt und steht am Montag aktuell bei 199 €. Mit der Vorstellung der Zölle brach der Kurs bis auf 188 € ein, stieg wieder deutlich, als die US-Zölle verschoben wurden. Was ist hier zu erwarten? Zum Spielball der US-Politik geworden Wie fast alle Aktien wurde auch die Adidas-Aktie erheblich beeinflusst. Bereits mit Amtsantritt von Trump war bekannt, dass Zölle für Importe in die USA anfallen ...

