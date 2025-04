Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Montagvormittag auf breiter Front fester. Händler verweisen auf die Entschärfung im US-Zollstreit. Diese habe eine Gegenbewegung ausgelöst. Die US-Regierung will zumindest vorübergehend die Sonderzölle für bestimmte elektronische Produkte wie Smartphones oder Laptops aus zahlreichen Ländern - darunter China - aussetzen. Allerdings will US-Präsident Donald Trump diese Zoll-Ausnahmen nicht als solche verstanden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...