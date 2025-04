Der Energy-Drink-Hersteller verstärkt seine Marktposition durch einen Milliardenzukauf und erschließt neue europäische Vertriebswege bei gemischter Geschäftsentwicklung

Celsius Holdings sorgte zuletzt mit einer milliardenschweren Übernahme und weiteren Expansionsplänen für Aufsehen. Die Nachricht beflügelte den Aktienkurs deutlich.

Milliarden-Deal: Alani Nu geschluckt!

Im Februar wurde der Zukauf von Alani Nutrition (Alani Nu) für 1,8 Milliarden Dollar verkündet. Nach Berücksichtigung von Steuervorteilen liegt der Nettopreis bei 1,65 Milliarden Dollar. Mit diesem Schritt will Celsius zwei Wachstumsmarken vereinen.

Von dem Deal erwartet das Management einiges:

Positive Auswirkungen auf den Cash-Gewinn pro Aktie bereits im ersten vollen Jahr.

Kosteneinsparungen von 50 Millionen Dollar über die nächsten zwei Jahre.

Licht und Schatten in den Zahlen?

Die Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 zeigten jedoch ein gemischtes Bild. Zwar sank der Umsatz im Jahresvergleich um 4,4 Prozent auf 332,2 Millionen Dollar, was auf Vertriebsanreize zurückgeführt wurde. Doch die Bruttomarge konnte auf 50,2 Prozent verbessert werden. Der bereinigte Gewinn pro Aktie fiel zwar um 18 Prozent auf 0,14 Dollar, lag damit aber über den Erwartungen.

Auf nach Europa!

Was gibt es Neues bei der Expansion? Celsius macht weiter Druck und weitet seine Präsenz in Europa aus. Nach erfolgreichen Starts in Großbritannien, Frankreich und anderen Ländern sollen die Getränke nun auch in Belgien und Luxemburg verfügbar sein. Dafür wurde eine Partnerschaft mit Suntory Beverage & Food Benelux geschlossen.

Sprung nach Übernahme-News

Die Ankündigung der Alani Nu-Übernahme schickte die Aktie auf eine Reise nach oben. Der Kurs schoss am Tag der Bekanntgabe um 29 Prozent in die Höhe. Trotz dieser jüngsten Gewinne und einem Plus von über 37 Prozent seit Jahresanfang zeigt sich auf lange Sicht ein anderes Bild: Über die letzten zwölf Monate steht ein Minus von rund 50 Prozent zu Buche. Die Aktie ist damit noch meilenweit vom 52-Wochen-Hoch bei über 96 Dollar entfernt. Bleibt die Frage: Kann der Schwung anhalten?

