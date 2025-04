Sichere Versorgung statt China-Abhängigkeit: Antwort auf die Rohstoffkrise startet 2025!

Anzeige / Werbung

In einer Welt, in der die Sicherung kritischer Rohstoffe zunehmend zu einer geopolitischen Priorität wird, rückt ein Unternehmen besonders in den Fokus: Almonty Industries Inc.

Mit strategisch positionierten Minenprojekten und einer klaren Vision, sich als führender nicht-chinesischer Anbieter von Wolfram und Molybdän zu etablieren, bietet Almonty Investoren eine Chance auf substanzielle Kursgewinne. Ein neuer Research-Report von GBC AG empfiehlt die Aktie zum Kauf - mit einem Kursziel von 4,20 CAD, was über 100 % Kurspotenzial gegenüber dem aktuellen Stand bedeutet.

Ein strategisches Rohstoffunternehmen mit Weitblick

Wolfram ist essenziell für Hightech-Industrien - vom Halbleiter- über den Luftfahrt- bis hin zum Verteidigungssektor. Der Löwenanteil der weltweiten Produktion stammt jedoch aus China. Genau hier setzt Almonty an: Mit der Sangdong-Mine in Südkorea, einer der weltweit größten Wolframvorkommen außerhalb Chinas, will das Unternehmen die westliche Abhängigkeit reduzieren und eine stabile, konfliktfreie Lieferkette aufbauen.

Sangdong - Produktionsstart 2025, Laufzeit über 90 Jahre

Mit einem klar strukturierten Entwicklungsplan und einer erwarteten Lebensdauer von über neun Jahrzehnten ist Sangdong das Herzstück von Almonty. Die Erzlagerstätte überzeugt mit erstklassigen Gehalten und niedrigen Betriebskosten. Die geplante Integration einer nachgelagerten Oxidverarbeitungsanlage und die künftige Molybdänproduktion erhöhen zusätzlich die Wertschöpfung.

Europa im Fokus: Panasqueira, Los Santos & Valtreixal

Neben Südkorea verfügt Almonty über eine starke Präsenz in Europa. Die Panasqueira-Mine in Portugal liefert seit über 100 Jahren zuverlässig Cashflows. Mit den Projekten Los Santos (Reaktivierung von Altmaterial) und Valtreixal (Entwicklungspipeline in Spanien) bietet das Unternehmen zusätzliche Wachstumsoptionen - bei moderatem Kapitalbedarf.

Investment Highlights

Klares Kurspotenzial: Kursziel 4,20 CAD (aktuell 2,06 CAD) - laut GBC-Analyse über 100 % Upside

Geopolitischer Rückenwind: Westliche Staaten setzen auf Rohstoffsicherheit - Almonty profitiert direkt

Transformationsphase: Produktionsbeginn in Sangdong naht, Umsatzverzehnfachung bis 2027 möglich

Diversifizierte Standorte: Südkorea, Portugal und Spanien - geringe politische Risiken

Attraktive Bewertung: Noch vor Produktionsstart - aber mit langem Planungsvorlauf und etablierten Partnern





Fazit:

Almonty Industries ist mehr als nur ein kleiner Produzent - das Unternehmen ist auf dem Weg zum Garanten mit strategischer Relevanz für westliche Industrien. Wer an der De-Globalisierung kritischer Lieferketten und den Boom industrieller Zukunftstechnologien teilnehmen möchte, sollte sich diesen Titel mit 100 % Kurspotenzial jetzt genauer ansehen.

Zum Research-Report von GBC AG (Initial Coverage - Empfehlung: Kaufen): Download

Enthaltene Werte: CA0203981034