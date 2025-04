Südzucker ("SZU") kündigte an, dass es mit einem schwachen Start in das Geschäftsjahr 2026 (1. März bis 28. Februar) rechnet, mit einem deutlichen Rückgang von EBITDA und operativem Ergebnis im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr, nach einem herausfordernden Geschäftsjahr 2025. Dennoch hält das Unternehmen an seiner Prognose für das Geschäftsjahr 2026 fest und erwartet einen moderaten Rückgang des Konzernumsatzes sowie ein EBITDA von rund 600 Mio. EUR, was einem Rückgang von 18% gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde. Die Zuckerpreise bleiben vor allem in Europa unter Druck, was weiterhin Herausforderungen darstellt. SZU rechnet jedoch mit einer Erholung der EU-Zuckerpreise ab Oktober 2025, mit Beginn des Zuckermarketingjahres 2026. Makroökonomische und geopolitische Faktoren wie Zölle und ukrainische Agrarimporte sorgen jedoch für zusätzliche Unsicherheit. Angesichts dieser Bedingungen bleiben die Analysten von mwb research vorsichtig und warten auf klare Anzeichen einer Erholung der Zuckerpreise. Sollte diese ausbleiben, könnte das Unternehmen seine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 nach unten korrigieren, was die Analysten zu einer Anpassung ihrer Schätzungen veranlassen würde. mwb research hält an der Verkaufsempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 9,50 EUR fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Suedzucker%20AG