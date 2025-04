Börsenwende dank Zollpause? Marktausblick für DAX, Dow, EUR/USD & Aktien (Palantir, Nvidia, Nike

Anzeige / Werbung

Mit diesem Schwung startete der Dax auch deutlich erholter und sprang über die 20.900er-Schwelle, was einem Aufschlag gegenüber Freitag von rund 3 Prozent entsprach. Damit ist der Dax auf Sicht von einem Jahr rund 5 Prozent im Gewinn, während beispielsweise die Leitindizes aus Frankreich, England oder auch der EuroStoxx weiter im Minus notieren. Auch diesen Index sehen wir uns mit der technischen Brille genauer an.

Ebenfalls stark zeigt sich der Euro zum Dollar und verteidigt den Bereich um 1,14 und damit das verhältnismäßig hohe Niveau, welches er letzte Woche erstmals seit Jahren wieder erreichen konnte. Von der Interpretation ist dies aber eher dem sehr schwachen US-Dollar geschuldet, der auch gegenüber Gold oder anderen Währungen nachgegeben hat. Selbst der Ölpreis, als Gradmesser für die Weltwirtschaft, ist weiterhin unter Druck.

Im zweiten Teil des Videos standen erneut die Tops und Flops der Vorwoche an der Wall Street auf der Agenda. Diesmal wieder mit zweistelligen Gewinnen bei einigen Einzelwerten, zu denen vor allem die Lieblinge der Vergangenheit zählen konnten. Nvidia ist zwar noch im Abwärtstrend, aber ein direkter Profiteur der Gegenbewegung. Allerdings nur aus technischer Sicht, denn neue Meldungen gab es nicht.

Wohl aber bei Palantir. Das KI-Unternehmen im Bereich der Datenanalyse könnte mit dem DOGE Ministerium zusammen die Umsetzung der Steuerangelegenheiten für ganz Amerika organisieren und umsetzen. Dies wäre ein großer Auftrag mit Tragweite und vielleicht auch ein internationaler Türöffner für weitere Geschäfte. Aus Sicht der Datensicherheit für Deutschland keine Blaupause, denn selbst die Polizei arbeitet nicht flächendeckend in allen Bundesländern mit dieser Software.

Bei der Software-Integration von VMWare hat Broadcom nach der 61 Milliarden US-Dollar schweren Übernahmen nun die Integration abgeschlossen und erste positive Effekte ausgewiesen. Allein 20.000 Mitarbeiter:innen wurden freigesetzt und "technisch ersetzt", was die Margen im Unternehmen nun auf 57 Prozent steigen lässt.

Ob der Turnaround bei Nike in naher Zukunft ansteht? Mit Blick auf Zölle in Vietnam und China, die weiterhin im Raum stehen, ist der Sportartikelhersteller deutlich unter Druck gekommen und hat vom Kursniveau her auch das Coronatief unterschritten. Wir blicken skeptisch auf diese Aktie.

Als "Fels in der Brandung" zeigt sich Netflix. Die Aktien sind weiter im Aufwärtstrend verankert und berichten am Donnerstag ihre Bilanzdaten zum ersten Quartal 2025. Gern halten wir Dich darüber auf dem Laufenden!

