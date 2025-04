Milk the Sun schließt eine einjährige Kooperation mit der Envaris GmbH für Wartung, Verwaltung und Monitoring von Photovoltaik-Anlagen ab. Das Unternehmen Milk The Sun GmbH aus Nürnberg kooperiert in Deutschland mit der Envaris GmbH aus Berlin. Bereits seit August 2023 baute Milk the Sun die Kooperation mit dem Berliner Unternehmen auf, wie sie nun mitteilten. Inhalt der Kooperation sei die Wartung, Verwaltung und das Monitoring für Photovolatik-Anlagen (PV-Anlagen). In Deutschland arbeiten die ...

