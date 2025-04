Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag nach einem bereits freundlichen Start bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 20.840 berechnet, was einem Zuwachs von 2,3 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag entspricht.Es sind weiterhin alle Aktien der 40 Dax-Unternehmen im Plus. Die Deutsche Bank, FMC und Sartorius konnten die meisten Kursgewinne erzielen. Am wenigsten zulegen konnten die Aktien von Henkel, Eon, RWE."Die Marktteilnehmer versuchen derzeit weiterhin, das Positive aus der aktuellen Nachrichtenlage rund um die US-Strafzölle zu ziehen", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Allein die Verhandlungsbereitschaft der USA und deren Einlenken ließen bei den Investoren Zuversicht entstehen. "Doch es sollte weiter in Betracht gezogen werden, dass sich diese Thematik bereits im Jahr 2018 wie ein Kaugummi durch die Nachrichtenwelt gezogen hatte und es schlussendlich kein glückliches Ende gegeben hatte", so Lipkow.Die Strafzölle seien bis zuletzt aktiviert gewesen und werden durch das neue Vorgehen lediglich erhöht. "Dennoch befinden sich alle Dax 40 Unternehmen auf der Gewinnerseite." Die zuletzt vorgelegten Quartalsberichte der US-Großbanken strahlen auf die europäischen Finanzinstitute ab. Am Montag werde es noch einmal durch die Quartalszahlen-Vorlage von Goldman Sachs spannend, so Lipkow.Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag stärker: Ein Euro kostete 1,1399 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8773 Euro zu haben.Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 65,32 US-Dollar; das waren 56 Cent oder 0,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.