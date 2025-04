Auf dem Areal der deutschen Tesla-Fabrik in Grünheide gibt es inzwischen 546 öffentlich zugängliche Ladepunkte, was angeblich der größte Ladepark der Welt ist. Der Großteil entfällt dabei auf kostenlos nutzbare AC-Ladepunkte. 527 der Ladepunkte in Grünheide befinden sich auf dem Südparkplatz der Fabrik, 226 davon sind überdacht. Dabei handelt es sich um eine Überdachung mit PV-Modulen, die zur Energieversorgung des Ladeparks beitragen. Die Anschlussleistung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...