Zürich - Einkaufen rund um die Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen: Die Detailhändlerin Migros plant in Herisau den schweizweit ersten Migros-Supermarkt mit durchgehenden Öffnungszeiten. Das Unternehmen reichte bei der Gemeinde ein entsprechendes Gesuch ein, wie die Migros Ostschweiz am Montag mitteilte. Erhält sie die Bewilligungen, soll der Testbetrieb in der Filiale an der Alpsteinstrasse im Sommer 2025 starten. Während der gewohnten Öffnungszeiten ...

